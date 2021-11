Est-ce qu'il y a un salaire juste en restauration?

Les restaurateurs aimeraient donner de meilleurs salaires à leurs employés, mais ne peuvent pas selon le président et cofondateur de chez Piecemeal, Christopher Wells de passage à l’émission À Vos Affaires à LCN, mardi soir.

En raison des augmentations de prix à l’épicerie, les propriétaires de restaurants n’ont plus de marge de manœuvre.

«Historiquement, la marge d’un restaurant, c’est 4 à 7 % de profit et la tendance au Québec depuis les dernières années, c’est 3 %. On vient d’augmenter le prix des matières premières de 10 à 30 %. Vous le voyez vous-même à l’épicerie, on va acheter un steak, c’est plus cher», a expliqué M. Wells.

Selon lui, l’augmentation du salaire minimum dans les dernières années explique également cette diminution de la marge de profit et pousse les restaurateurs dans une position délicate.

«Pour les salaires, on a déjà eu une hausse de 11 $ à 13,75 $. Je ne veux pas avoir le débat sur est-ce qu’on peut vivre avec un tel salaire, mais il faut que vous voyiez les impacts qu’une augmentation de salaire a sur les marges de profit d’un restaurant», a-t-il souligné.

Le manque d’employés dans le domaine de la restauration pousse certaines entreprises à offrir de meilleurs salaires pour attirer de la main-d’œuvre. Par contre, en raison de cette marge de manœuvre très petite, les clients pourront se retrouver avec une mauvaise surprise.

«Cette année, on parle de salaire minimum à 20 $; c’est le fun, mais va falloir que le modèle économique change et qu’on soit prêt à payer l’assiette qui était 32 $ à 45 ou 50 $ et que la facture monte», a dit le cofondateur de Piecemeal.

En raison du volume, les restaurants rapides ont parfois l’occasion d’offrir de meilleurs salaires à leurs employés selon M. Wells.

«Ce c’est pas parce qu’une entreprise charge plus cher et qui fait de la fine cuisine [qu’ils font plus d’argent]. Souvent, c’est parce que les autres coûts sont plus chers comme les frais fixes», a-t-il mentionné.

