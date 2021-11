CASAULT, Gabrielle



À Montréal, le 3 novembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Gabrielle Casault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Gérard (Lise), Lise, Claude (Sylvie), Marc et Jocelyne (Paolo), ses petits-enfants Jaimie (Elie), François (Marie-Pier), Mathieu (Judith), Jérémie, Marie-Eve (Christopher) et Catherine, ses arrières-petits-enfants Angelo, Olivia, Mason, Alice, Briana, Lauraly et Emma-Rose, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 novembre 2021 dès 10h, à l'église St-Jean de Matha, suivi des funérailles à 11h, et de là, au cimetière de Saint-Urbain-Premier.La famille tient à remercier Micheline, Marguerite et Macy pour leur soutien et les bons soins prodigués.