Fillette de Granby: un contre-interrogatoire serré pour la belle-mère

«Si vous aviez peur que le meuble tombe dessus à ce moment-là, ça n'aurait pas été plus simple de la prendre, de la sortir de la chambre et de l'amener avec vous», l'a confronté Me Claude Robitaille, procureur de la couronne.

• À lire aussi: La belle-mère ne pensait pas que c’était dangereux

• À lire aussi: La belle-mère de la fillette de Granby va témoigner

• À lire aussi: La fillette de Granby est morte par suffocation

Ce dernier a bombardé de questions la femme de 38 ans, accusée de meurtre non prémédité et séquestration de l'enfant qui avait 7 ans lors des événements.

L'avocat a cherché à comprendre pourquoi elle n'a pas été tenté de la détacher à un moment ou un autre pour s'occuper de l'enfant, au lieu de rajouter du ruban adhésif pour encore plus l'empêcher de se mouvoir.

«Je vais me répéter, mais même après le procès, je vais regretter. Je regrette tellement, j'aurais pu faire ça. Mais à ce moment-là...», a sangloté l'accusée, devant les membres du jury.

«Si vous saviez comment je pense à ça depuis que je suis détenue. Mais rendu là, c'était juste ça. En même temps, tout se passe une vitesse...», a-t-elle aussi dit, la voix étouffée par les pleurs.

Le contre-interrogatoire semble avoir été éprouvant pour la belle-mère. Une pause d'une quinzaine de minutes a été nécessaire à un moment afin qu'elle puisse se remettre de ses émotions, avant de poursuivre.

Le témoignage très attendu de la femme, qui avait débuté lundi matin au palais de justice de Trois-Rivières, s'est terminé mardi midi.

La preuve de la défense se poursuit mercredi, avec un ingénieur dont la spécialité n'a pas été spécifiée qui viendra s'adresser au jury.

Plus de détails à venir ...

À voir aussi