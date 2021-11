Fusillades: Montréal est toujours sécuritaire, assure la CAQ

La ville de Montréal est toujours sécuritaire, a assuré la Coalition avenir Québec, mardi, au surlendemain de l’assassinat d’un adolescent de 16 ans sans histoire.

• À lire aussi: Un ado sans histoires tué en pleine rue dans le quartier Saint-Michel

• À lire aussi: Le mystère s’épaissit autour du meurtre d’un ado de 16 ans à Montréal

• À lire aussi: Adolescent sans histoire tué: incompréhension chez les proches d’un ado apprécié

«C’est inconcevable cette violence qui prévaut à l’heure actuelle, une violence qu’il faut à tout prix arrêter. [...] Ça suffit, on ne peut plus se permettre ça, c’est inouï. On met en place des mesures pour que ça se termine», a assuré la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, en commentant sur les ondes de LCN les événements survenus dans le quartier Saint-Michel dimanche soir.

C’est la seconde fois que Mme Rouleau reprend l’expression «ça suffit» au lendemain d’un épisode de violence gratuite, une formule aussi utilisée par des représentants de la Ville et de la police au cours des derniers mois.

«Je demeure persuadée que Montréal demeure une ville sécuritaire», a néanmoins assuré la ministre Rouleau.

Une position partagée par la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

«Somme toute, Montréal est une ville sécuritaire [...], mais c’est certain que je comprends que ça puisse inquiéter les gens et qu’il y a des problématiques de sécurité urbaine», a-t-elle affirmé à TVA Nouvelles.

Écoutez la rencontre Martineau-Dutrizac avec Richard Martineau et Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Malgré la mise en place de diverses opérations et l’injection de fonds supplémentaires dans les corps policiers, notamment pour former l’équipe CENTAURE chargée de lutter contre le trafic d’armes, la violence demeure omniprésente dans les quartiers chauds du nord de l’île.

«Je suis en train de travailler sur une stratégie de prévention de la criminalité plus globale, qui dépasse ce qu’on fait avec les policiers, qui dépasse la répression. Il faut faire de la répression, il faut enlever les armes des rues, il faut que les criminels aillent en prison, mais il faut idéalement que les armes ne se rendent pas dans les mains de nos jeunes», a cherché à rassurer la ministre Guilbault, sans s’avancer sur la date de dévoilement de cette future stratégie.

Les deux ministres, toutes deux mères, ont assuré être bouleversées par le drame et vouloir agir pour en éviter un nouveau.

«J’entends, des fois, que c’est rendu banal une fusillade à Montréal. Pas du tout! Ce n’est jamais banal et on dirait que ça me perturbe, comme être humain, comme mère, quand j’entends ça. Je m’imagine que ce serait mon enfant...», a confié Geneviève Guilbault.

À voir aussi