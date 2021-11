Jonathan Drouin de retour ce soir contre les Rangers

Le Québécois Jonathan Drouin effectuera un retour au jeu mardi soir, lorsque le Canadien de Montréal se mesurera aux Rangers de New York au Madison Square Garden.

L’attaquant a raté les cinq dernières sorties du CH après avoir reçu un tir de l’un de ses coéquipiers à la tête pendant l’affrontement du 2 novembre contre les Red Wings de Detroit.

Drouin connaissait un bon début de saison avant d’être blessé, lui qui a touché la cible deux fois et fourni cinq mentions d’aide pour sept points en 11 matchs.

Par ailleurs, le gardien Cayden Primeau obtiendra le filet contre les Blueshirts. Il a été rappelé de la Ligue américaine dimanche en raison de la blessure de Jake Allen. Le dernier départ du jeune homme remonte au 12 mai. En carrière dans la Ligue nationale, il a maintenu une fiche de 2-3-1, un taux d’efficacité de ,885 et une moyenne de buts alloués de 3,55 en six parties.

Pour leur part, l’attaquant Mike Hoffman et Allen n’étaient pas de la séance du jour. Le CH a indiqué, via son compte Twitter, que les deux hommes suivaient une journée de traitements.

Le Canadien a perdu ses deux plus récents affrontements et a aussi connu la défaite à cinq reprises lors de ses six dernières rencontres. De leur côté, les Rangers ont obtenu la victoire à leurs trois sorties précédentes.

Formation à l’entraînement

Attaquants

Drouin – Dvorak – Anderson

Toffoli – Suzuki – Gallagher

Lehkonen – Evans – Armia

Pezzetta – Poehling – Belzile

Défenseurs

Chiarot – Petry

Kulak – Savard

Romanov – Wideman

Gardiens

Primeau

Montembeault

Joueurs supllémentaires

Brooks – Norlinder – Niku

