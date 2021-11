La CAQ vers une autre victoire en 2022?

Même depuis Montréal où nous nous préparons à hiverner, l’on sent déjà la tension qui s’est emparée de la colline Parlementaire à Québec.

François Legault affiche une excitation contenue qui trahit le sentiment qui l’habite devant les sondages qui, l’un après l’autre, confirment l’appui du « Québec des régions », à savoir hors Montréal, qui majoritairement le reporterait au pouvoir.

Le constat est brutal. Aucun parti d’opposition n’est en mesure de mettre en péril la CAQ, cette coalition qui tient le haut du pavé.

Le pragmatique

François Legault en a étonné plusieurs. Ce politicien pragmatique, comme il aime à le répéter, doit se surprendre lui-même de la trajectoire qu’a prise sa carrière.

On le sent à la fois naïf, ratoureux, prêt aux accommodements, entêté, déterminé et impatient. Contrairement à ce que répètent ses adversaires, qu’il déstabilise parfois, François Legault n’est pas populiste, mais populaire.

Sans doute cette aisance avec le vrai monde s’explique-t-elle par ses origines modestes.

Cet homme d’affaires devenu prospère ne ressemble guère aux millionnaires parvenus qu’il tutoie, dont il a besoin parfois, mais dont il se distingue. D’abord, ce souverainiste, qui a pris acte de la volonté des Québécois exprimée à travers les référendums, demeure un nationaliste à l’ancienne manière, prônant Le Panier Bleu afin d’encourager l’achat local.

Et surtout, la CAQ de François Legault défend la présence de l’État dans l’économie et dans l’ensemble de la société. Les partis d’opposition, Québec solidaire et le PQ, peuvent bien s’amuser à la traiter de parti d’extrême droite, mais cela prouve simplement qu’ils sont à court d’arguments.

Le PLQ, QS et le PQ ne font pas le poids face au gouvernement de la CAQ, qui a servi de camp d’entraînement à des élus qui se sont avérés à travers la pandémie de remarquables et courageux politiciens.

On pense avant tout au ministre de la Santé, Christian Dubé, et à l’infatigable et parfois vindicatif ministre Simon Jolin-Barrette, responsable des dossiers sans doute les plus difficiles et délicats du gouvernement, à savoir l’immigration, la langue, les mères porteuses et les transgenres.

Direction 2022

D’ici les élections d’octobre 2022, le PLQ continuera fort probablement de perdre des députés et aura la tâche titanesque, dans le contexte, de recruter des candidats dont la possibilité d’être élus sera faible ou impossible.

Québec solidaire réussit actuellement, grâce au talent de Gabriel Nadeau-Dubois, à jouer un rôle d’opposition à la fois essentiel et indéniable. Mais des affrontements idéologiques au sein du parti n’augurent certes pas des lendemains qui chantent, pour utiliser le vocabulaire des camarades prolétaires.

Quant au PQ, dont le sigle même plonge les Québécois dans la nostalgie des décennies lyriques où le rêve semblait à portée de main, le parti n’a de cesse d’agoniser. Un espoir douloureux habite ses militants.

Ces péquistes sont les fils de Victor Hugo. « S’il n’en reste qu’un, je serai celui-là », écrivait le grand poète français dans son poème Ultima Verba.

Voilà, le décor est planté pour l’élection de 2022 et une majorité de Québécois francophones, à moins d’un cataclysme, a déjà choisi son camp.