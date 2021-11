Le beau grand voyage de Patrice Michaud

Patrice Michaud a pris d’assaut la scène du MTELUS, mardir soir, lors de sa grande rentrée montréalaise. Un grand voyage désorganisé longuement souhaité par l’auteur-compositeur-interprète qui avait hâte de présenter sur scène le fruit de son superbe dernier album. Retour sur une soirée transportant un moment en dehors du temps.

Les 850 spectateurs présents au MTELUS mardi soir, étaient prêts et avaient attendu longtemps pour prendre part à ce grand voyage dans l’univers musical de Patrice Michaud. Un voyage où ils seraient masqués tout au long de la soirée et attablés dans une formule cabaret (semi-distanciée avec deux bulles par table, cela ayant été prévu ainsi avant le changement des règles), mais un voyage tout de même empreint d’une grande fébrilité.

Le pilote de l’expédition était en grande forme, et résolu à transporter la foule dans un espace confortable et hors du temps à l’image de son quatrième album, petit bijou créé en pleine pandémie.

Dès les premières notes de la chanson Origami, il était évident que le grand voyage désorganisé imaginé par le chanteur gaspésien et ses quatre amis musiciens – Marc Chartrain à la batterie, Mark Hébert à la basse, Simon Pedneault aux guitares et Marie-Pierre Bellefeuille aux claviers – tombait à point et ferait un bien immense.

Une émotion partagée par l’artiste qui a déclaré en début de spectacle : « C’est vraiment cette chanson-là que j’avais envie de vous faire en premier, parce que ça fait un an et demi que je vous espère, alors laissez-nous le plaisir d’être là. C’est dangereux à quel point on est en forme. Ce soir, on donne tout ! Ceci n’est pas un mardi, ce sont des retrouvailles ! »

Le décor était composé de deux structures circulaires : l’une au sol encerclant le groupe d’un halo lumineux et une autre fixée au mur, semblable à une planète rehaussée de projections et de lumières tout au long de la soirée.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Retou dans le temps

Aux enlevantes pièces de Grand voyage désorganisé – cet opus lancé en septembre dernier – sont venus se greffer des succès plus anciens. La saison des pluies (magnifiquement livrée en duo piano-voix), Apocalypse Wow et Je cours après Marie, par exemple, ont permis de doux retours dans un passé prépandémique.

Le chanteur a eu du plaisir à replonger dans des souvenirs ayant, selon lui, marqué l’histoire ; du lancement de la sonde Voyager 1 au mariage de ses parents en 1977 « la conséquence directe du spectacle de ce soir ».

« Moi, ce soir, vous ne le savez peut-être pas, mais je joue pour la première fois de ma vie un spectacle à moi au MTELUS et je tripe très fort », a d’ailleurs confié le chanteur le sourire aux lèvres.

Et, comme auraient pu le prédire les fans qui se gavent des mélodies de l’album Grand voyage désorganisé depuis sa sortie, les nouvelles pièces Vous êtes ici, La grande évasion et 1977 se sont hissées au sommet des moments forts – qu’on aurait souhaités dansants – de ce grand périple musical.

Patrice Michaud poursuit la tournée Grand voyage désorganisé qui s’arrêtera à Laval le 17 février 2022, à Québec les 10 et 18 mars et à Trois-Rivières le 17 mars. Pour toutes les dates et les billets : https://patricemichaud.ca/