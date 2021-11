Le chef Danny St Pierre prend la défense de Martin Picard

Les critiques qui fusent contre le restaurateur Martin Picard sont un véritable manque de respect pour un homme qui a «revitalisé ce qu’on avait comme idée de la cuisine québécoise», a estimé le chef Danny St Pierre.

«Ce gars-là tient deux grosses maisons, il a des centaines d’employés, il a des produits à l’épicerie, c’est un bâtisseur», a décrit mardi M. St Pierre au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio.

Le célèbre chef du restaurant le Pied de Cochon s’est retrouvé au centre d’une polémique lundi suite à la circulation sur les réseaux sociaux d’une offre d’emploi pour un poste de cuisinier au salaire minimum.

Plusieurs ont jugé le salaire de départ proposé de 13,50 $ trop bas pour travailler dans un tel établissement de haute gastronomie, certains soulignant au passage que la chaîne de restauration rapide McDonald’s offrait une meilleure rémunération de base.

«À un moment donné, est-ce qu’on peut avoir un peu de respect pour ce que Martin Picard a monté? C’est parce que vous le voyez à la télévision et que tout le monde l’appelle Martin qu’on peut y chier sur la tête? [...] On n’aime pas ça voir un Québécois réussir?»

Un bas salaire pour de l’expérience?

Le chef-propriétaire ajoute qu’un bas salaire attend souvent les jeunes cuisiniers qui veulent débuter leur carrière dans un établissement réputé comme le Pied de Cochon.

«Pour un jeune qui sort de l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui trip et qui veut travailler de l’oie, du foie gras, du caviar, défaire des oursins avec ses mains, c’est le prix à payer quand tu veux faire ça dans un marché où l’assiette ne reflète pas le [vrai coût]», a illustré Danny St Pierre tout en se remémorant l’époque où il commençait sa carrière.

«Dans un bon cheminement de cuisinier à l’époque, tu devais allez faire du temps en France et là tu passais six mois là-bas à pas être payés et manger le staff meal et pas manger le dimanche parce que le restaurant était fermé», s’est rappelé le cuisinier d’expérience.

Le restaurateur reconnait cependant qu’une révision du partage des pourboires pourrait aider à augmenter les salaires des cuisiniers, par exemple en intégrant le pourboire directement sur la facture.

Le vrai coût de l’assiette

Selon le restaurateur Danny St Pierre, une grande partie de la clientèle qui dénonce la basse rémunération des cuisiniers n’est pas prête à payer la facture plus élevée qui viendrait avec une hausse importante des salaires.

«C’est un peu comme le débat sur les produits locaux. Oui les produits locaux, mais quand on est à l’épicerie, on prend la patente de la Californie», a résumé M. St Pierre.