Le PLQ est un parti en otage

La CAQ célèbre cette semaine son dixième anniversaire et elle a toutes les raisons de se réjouir.

L’opposition est si faible et fragmentée que le pilotage à vue et le nationalisme minimaliste du gouvernement lui suffisent pour dominer.

Les Québécois s’en contentent. Faute de pain, on mange de la galette, dit un proverbe.

Tout a été dit sur les malheurs du PQ, mais au moins les péquistes sont lucides : il s’agit de survivre en espérant des jours meilleurs.

Ça va aussi très mal au PLQ. La seule bonne nouvelle récente pour lui, c’est le départ de Gaétan Barrette.

Plusieurs militants libéraux persistent pourtant à nier la réalité.

Le dernier sondage Léger donne au PLQ 10 % des intentions de vote chez les francophones, encore assez nombreux pour décider qui gouverne.

Prenons la pleine mesure de ce chiffre : il n’y a plus qu’un francophone sur dix qui appuie le parti qui fut jadis celui de Jean Lesage et de Robert Bourassa.

Un sur dix. Hallucinant.

Combien de députés le PLQ a-t-il en dehors de la région métropolitaine ?

Deux... dans l’Outaouais.

Le PLQ est incapable de faire élire un député là où il n’y a pas un bloc imposant et monolithique d’électeurs anglophones et allophones pour faire la différence.

Pendant des années, il suffisait au PLQ de prononcer deux mots : « référendum » et « économie ».

Cela tenait lieu de programme politique.

On brandissait la peur d’un réfé-rendum et on surfait sur l’image d’un parti appuyé par le monde des affaires.

Cela marchait face au PQ, mais cela ne marche plus face à la CAQ.

Dominique Anglade récolte les fruits empoisonnés des années Charest-Couillard.

Le PLQ était fort quand il épousait le nationalisme ambigu d’une frange importante des francophones.

MM. Charest et Couillard l’ont transformé en un parti ultracanadien et presque anti-québécois tant sa surdité volontaire est massive sur les questions liées à l’identité québécoise.

Dans ce contexte, pas besoin d’un doctorat en science politique pour comprendre que le PLQ ne peut rebondir s’il ne retrouve pas ses assises dans le Québec francophone.

Évidence, direz-vous. Pas pour certains militants libéraux.

Le PLQ tiendra son congrès dans deux semaines.

Le Devoir a interrogé plusieurs militants. L’anonymat les rend francs.

Que disent-ils ?

Que des militants anglophones n’apprécient pas du tout les efforts de Dominique Anglade pour se rapprocher des francophones.

Rapprochement ? Quoi, une dénon-ciation du PDG d’Air Canada ? Admet-tre que le français se porte mal ?

Sérieusement...

D’autres insistent pour que la cheffe réaffirme plus fortement sa foi dans le régime politique canadien.

Le PLQ, pour eux, ne serait pas encore assez Canadian ! Pas assez !

Bijoux

Tout cela dessine une réalité brutale : celle d’un parti tenu en otage par les anglophones et les allophones.

Aussi simple que ça.

Mettez-vous à leur place.

À la dernière élection, ils ont sauvé le PLQ de la disparition. Maintenant, ils le tiennent par les bijoux de famille et exigent le respect.