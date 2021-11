«Les polissons de la chanson»: un hommage au grand Georges Brassens

Pour marquer le 100e anniversaire de naissance du grand Georges Brassens, un spectacle-événement va célébrer son œuvre l’an prochain.

La tournée «Les polissons de la chanson», mise en scène par Alice Ronfard, va réunir sur scène Valérie Blais, Luc De Larochellière, Michel Rivard, Saratoga et Ingrid St-Pierre. Yves Desrosiers va assurer la direction musicale et s'occuper des arrangements, avec la complicité des musiciens François Lalonde et Mario Légaré.

La maison fauve, qui produit ce spectacle, veut ainsi rendre hommage à Georges Brassens en remettant ses plus grands succès de l’avant, 40 ans après le décès de l’auteur-compositeur-interprète et poète français, mort en octobre 1981.

Parmi les dates annoncées mardi, il y a la représentation prévue le 18 juin 2022 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts dans le cadre des Francos de Montréal. La plupart des grandes villes de la province seront visitées à compter de la fin avril.

Les détails concernant les dates et les billets, déjà en vente, sont disponibles en ligne (brassens.ca).

