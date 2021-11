Loi 101 au collégial: Legault gâche la fête

La CAQ avait de bonnes raisons de célébrer son dixième anniversaire. L’histoire de ce parti impressionne.

Il est parvenu à canaliser, dans un contexte politique bloqué, un néonationalisme autonomiste centriste qui se cherchait un véhicule nouveau.

Et François Legault a su connecter avec les Québécois, en leur permettant de renouer avec la fierté nationale, après quinze ans de régime libéral.

Legault

Rappelons-nous seulement la morosité québécoise au temps du règne de Philippe Couillard, l’homme qui méprisait son propre peuple. Ne serait-ce que de les avoir délivrés de la clique libérale, les Québécois sont reconnaissants à François Legault.

Mais que fera François Legault de tout le pouvoir dont il dispose en ce moment ? Il gouverne le Québec à un moment critique de son histoire.

Nous sommes témoins de notre effondrement linguistique en direct. Nous savons que nous ne parvenons pas à franciser et québéciser les immigrants.

De ce point de vue, François Legault a gâché l’anniversaire de son parti en s’opposant encore une fois, de manière obstinée et plus que décevante, à l’application de la loi 101 au collégial. Ce refus d’agir sera lourd de conséquences et relève de l’aveuglement ou de la lâcheté.

Faudra-t-il vraiment se contenter de la loi 21 et de la loi 96 en matière d’affirmation nationale ?

Le nationalisme de la CAQ est-il strictement rhétorique ? Peut-il aller au-delà des paroles qui rassurent les Québécois au point de les endormir ?

Il y a deux manières de voir les choses.

Cégep

La première est positive : la CAQ amorce une renaissance tranquille du nationalisme québécois qui donnera ses fruits plus tard.

Il y en a une autre : la CAQ nous accompagne, comme peuple, dans un processus évoquant un « mourir dans la dignité collectif ». Elle enrobe notre disparition dans le langage de la fierté.

Il m’arrive de craindre que cette deuxième hypothèse soit la plus convaincante.