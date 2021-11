Lynx Air s’implante au Canada

Une nouvelle compagnie aérienne à rabais sera, d’ici le début 2022, à la portée des voyageurs canadiens.

La ligne aérienne à Lynx, qui s’établira à Calgary, entend se démarquer par des itinéraires économiques et des appareils dernier cri, adoptant ainsi un modèle d’affaires déjà éprouvé sur les continents européen et américain.

Pour la directrice générale Merren McArthur, ancienne PDG de compagnies du genre, dont Tigerair Australia et Virgin Australia Regional Airlines, l’édification de la structure est basée «sur la simplicité, la transparence et le choix», combinée à une formule tarifaire à la carte, une polyvalence et un choix abordable recherché par la clientèle qui, selon elle, préfère dépenser une fois à destination que sur l'achat de billets d'avion.

Lynx Air exploitera 46 avions Boeing 737 d’ici 2028. Brad McMullen, vice-président principal des ventes pour l’Amérique du Nord, a expliqué que «cette dernière génération d’avions est conçue pour offrir la plus grande flexibilité, fiabilité et efficacité sur le marché des appareils à couloir unique.»

L’avènement de la compagnie aérienne et de son siège social à Calgary réjouit la mairesse de Calgary Jyoti Gondek qui, lors de l’annonce mardi, en a souligné l’apport pour sa ville, acclamant «le courage de la compagnie et sa concurrence à couvrir de larges distances à travers le pays, en des temps de renouveau attendu du secteur touristique.»

Les premières destinations et les horaires seront connus au cours des prochaines semaines, a indiqué Shauna MacDonald, relationniste de Brookline Public Relations inc. Il est donc encore trop tôt pour savoir si le Québec sera desservi par Lynx.