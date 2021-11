Naissance d’un projet ambitieux mais nécessaire

Le 1er octobre, la FCSQ ( Fondation du cancer du sein) lançait sa ligne 1-855-561-ROSE, visant à réduire la durée du processus de pré-diagnostic de cancer du sein, lequel peut prendre jusqu’à 17 semaines au Québec. En plus de viser à soutenir les efforts de réduction du processus, elle devrait aussi servir à réduire la détresse ressentie par les personnes touchées pendant ce processus.

« Bien que le taux de guérison du cancer du sein augmente, des femmes de plus en plus jeunes reçoivent un diagnostic. C’est une situation préoccupante qui doit être prise au sérieux mais pour laquelle nous avons peu de données, affirme Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec. La Fondation se devait d’agir et d’utiliser son expertise et son réseau pour changer les choses. »

Chaque année au Québec, on estime que 6700 femmes recevront un diagnostic de cancer du sein. On sait qu’un diagnostic de cancer du sein posé rapidement augmente les chances de survie ; pour un cancer du sein traité à un stade précoce, la survie à 5 ans est de 99%. Chez les femmes de 20 à 49 ans, 18% des cancers diagnostiqués sont des cancers du sein, et ils constituent la première cause de décès par cancer dans ce groupe d’âge.

Au Québec, la période pré-diagnostic peut prendre jusqu’à 17 semaines, le plaçant au 10° rang sur la liste des provinces canadiennes, selon les données du Partenariat canadien contre le cancer concernant les Québécoises âgées de 50 à 69 ans qui doivent passer une biopsie tissulaire après détection d’une anomalie. Délai qui doit être raccourci.

Dès aujourd’hui la Fondation met à la disposition de tous ceux et celles qui cherchent un soutien la ligne téléphonique 1-855-561-ROSE qui permettra de documenter les requêtes et d’identifier les différentes causes de délais dans le processus, afin de brosser un portraitréaliste de la situation au Québec, et mettre en place des solutions adéquates.

Ce service gratuit et disponible partout au Québec est assuré par des paires aidantes formées pour répondre à la ligne téléphonique, et ayant elles-mêmes vécu un diagnostic de cancer du sein. Elles expliquent le processus du pré-diagnostic, facilitent l’accès aux ressources, offrent un soutien émotionnel, et outillent les patientes pour naviguer dans le système de santé.

Ce projet ratisse plus large que cette ligne téléphonique, mais j’ai résumé l’essentiel du document pour que les personnes affectées par un cancer du sein puissent trouver des réponses à leurs nombreux questionnements. Et dieu sait combien il y en a dans la tête de quelqu’un à qui on assène une telle nouvelle. Espérons qu’avec cette initiative, le Québec atteigne une meilleure performance dans un proche avenir.