Défaite du CH: «On n’a pas travaillé assez fort»–Christian Dvorak

On avait parfois l’impression que les Rangers étaient seuls sur la patinoire du Madison Square Garden au cours des 30 premières minutes. Ils circulaient en territoire du Canadien sans trop être importunés.

« On a causé des revirements en zone neutre et c’est une équipe qui était très efficace pour attaquer en entrée de zone. En première période, on n’a pas travaillé assez fort. Cayden [Primeau] nous a gardés dans le match. Il a très bien joué ce soir [hier]. »

–Christian Dvorak

Après 40 minutes, Jake Evans, Artturi Lehkonen et Joel Armia étaient les seuls attaquants du Canadien à s’être retrouvés sur la patinoire pour plus de tirs de l’équipe que de l’adversaire. Ce qui en disait long sur la soirée du groupe.

« Nous ne sommes pas le trio possédant le plus d’habiletés, mais on veut travailler fort et être frustrant pour l’adversaire. Mais en même temps, on a beau passer du temps en zone adverse, si on n’a pas de résultat à afficher, ce n’est pas si bon. »

–Jake Evans

On savait que Michael Pezzetta n’avait pas froid aux yeux. Mais se frotter à Ryan Reaves, le poids lourd de la LNH, il y avait de quoi d’un peu suicidaire là-dedans. D’ailleurs, l’attaquant du Canadien a passé un mauvais quart d’heure.

« J’ai joué avec “Pez” pendant quelques saisons dans la Ligue américaine. Je l’ai déjà vu affronter de gros bonshommes. C’est un dur. Il va y aller avec n’importe qui. Les joueurs comme ça sont appréciés. »

–Jake Evans

« C'est la deuxième fois de ma carrière que je me demande si le gars devant de moi, qui arrive des mineurs, est un véritable tueur souhaitant se faire un nom. Chaque fois, ça s’est terminé de la même façon. »

–Ryan Reaves

