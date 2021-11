Pot: 65% de la valeur des actions part en fumée

En Bourse, il n’y a jamais rien d’acquis.

Vous pouvez détenir des titres qui vous font sentir riche comme Crésus un de ces jours, et pauvre comme Job peu de temps après.

Prenons les titres des compagnies canadiennes de cannabis.

En février dernier, la plupart d’entre eux ont atteint des sommets historiques, dépassant les sommets atteints juste avant la légalisation du pot en octobre 2018.

La capitalisation boursière des 10 plus importantes sociétés de cannabis a globalement atteint le cap des 70 milliards $ en février dernier.

Neuf mois plus tard, les mêmes 10 titres de cannabis se négocient à une fraction de leurs sommets respectifs, près des deux tiers de leurs valeurs respectives s’étant envolés en fumée.

Des 70 milliards $ atteints en février, la capitalisation boursière des titres de cannabis a fondu à 24 milliards $, enregistrant ainsi une chute libre de 46 milliards $.

Consommation à la hausse

Pourtant, les ventes légales de cannabis ont connu une forte augmentation. Au Canada, par exemple, les ventes se sont élevées à 2,6 milliards $ en 2020. C’est plus du double des ventes enregistrées en 2019, lesquelles ont plafonné à 1,2 milliard $.

Et en cette année 2021, les analystes de Desjardins Capital Markets anticipent pour l’ensemble des provinces canadiennes des ventes de l’ordre de 3,5 milliards $.

Le début de la forte hausse des ventes au détail du cannabis en 2020 a coïncidé avec le confinement des gens à la suite du déclenchement de la pandémie de COVID-19. On a également observé le même « engouement » pour la consommation de pot aux États-Unis et nombre d’autres pays.

Depuis le début de la présente année, les ventes canadiennes atteignent des sommets sans précédent pour le sixième mois de suite en août. En huit mois, les ventes atteignent déjà les 2,5 milliards $. En août, on a eu droit à un record historique avec des ventes mensuelles de 357 millions $.

Prix du pot à la baisse

Fait important à noter : le prix spot du cannabis a radicalement baissé depuis décembre 2018. De 8 $ le gramme à cette époque, il se négocie aujourd’hui à 5,04 $. On parle donc d’une baisse de prix de 37 %.

À la fin de 2020, selon Statistique Canada, près de 6,2 millions de Canadiens âgés de 15 ans et plus consommaient du cannabis. C’est 2 millions de consommateurs de plus qu’avant la légalisation du cannabis en 2018, soit une augmentation de 48 %.

Durant cette même période, on a dénombré au Québec une hausse d’à peine 5,2 %. Le nombre d’usagers québécois de cannabis s’élevait à 748 900 à la fin de décembre dernier. De toutes les provinces, c’est l’Ontario qui a enregistré la plus forte augmentation chez les consommateurs de cannabis. Le nombre de consommateurs ontariens dépasse les 2,8 millions, soit 1,2 million de plus qu’en décembre 2020. Une spectaculaire hausse de 78,6 %.

La Colombie-Britannique suit avec une augmentation de 52,6 % et l’Alberta, avec un bond de 34,2 %. En Ontario, on ne lésine pas sur le marché du cannabis. La distribution est très « efficace ». L’Ontario compte 1079 points de vente, sur un total de 2524 magasins à l’échelle nationale.

Chez nous, au Québec, la vente légale du cannabis passe par le réseau de la Société québécoise du cannabis (SQDC), une filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ).

« La SQDC compte actuellement plus de 75 succursales et ce nombre devrait atteindre près d’une centaine d’ici mars 2023 », déclare-t-on sur le site de la SQDC.

Comme on peut le constater, le nombre actuel de points de vente du cannabis au Québec arrive à la cheville de celui de nos voisins ontariens, représentant à peine 7 % des succursales ontariennes.

Valeurs boursières des producteurs de pot