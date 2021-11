Selon une étude, un grand nombre d’abonnés ignorent que leur compte est public

On ne cesse de parler de confidentialité des données, de vie privée, et pourtant, trop de gens négligent des pans complets de leurs activités en ligne, comme ici sur le réseau social Twitter.

Selon une étude menée par le centre de recherche Pew sur plus de 2500 adultes aux États-Unis, 83% des abonnés sur Twitter qui ont déclaré que leurs comptes étaient privés – ou en être incertains – avaient en réalité des comptes publics visibles par tous.

Pensez-y bien avant de publier

Et quand on dit « par tous », cela inclut aussi les robots logiciels, les moteurs de recherche comme Google, les annonceurs, les agences de renseignement et tous les agrégateurs ou collecteurs de données. Cela signifie que tout ce que vous avez publié, vos faits d’armes comme vos bévues ou même vos moments embarrassants sont par défaut publics, donc visibles par tous avec ou sans comptes Twitter.

Au total, 89% des abonnés participants au sondage détenaient un profil public. En revanche, 21% des adultes ont déclaré qu'ils pensaient que personne ne voyait leurs tweets, et seulement la moitié d'entre eux «réfléchissent à la manière dont leur activité sur le site peut les dépeindre».

Rendre son compte privé

Par défaut, votre compte Twitter est préréglé pour être public. En le modifiant en mode privé, seuls les utilisateurs que vous approuvez pourront accéder à votre compte et lire vos messages. En filtrant ainsi vos lecteurs, vous vous protégez contre les inconnus, les trolls, les agrégateurs de données et autres enragés des réseaux sociaux.

Cela signifie que les autres utilisateurs de la sphère publique qui lisaient vos messages devront envoyer une demande pour s’abonner à votre compte privé et que vous devrez approuver. Et que tous vos messages en mode public deviendront privés.

Aussi, vos réponses ne seront visibles qu’aux abonnés approuvés, en d’autres mots, une personne publique à qui vous avez envoyé un message ne pourra pas le lire puisqu’elle ne figure pas parmi vos abonnés validés.

Pour modifier votre compte public à privé, connectez-vous à celui-ci (identifiant et mot de passe) > Paramètres et confidentialité > cochez Protégez vos tweets > Enregistrer les modifications > retapez votre mot de passe pour terminer la configuration.