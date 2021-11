Un rarissime tableau signé Gainsbourg aux enchères

PARIS | Une rarissime huile sur toile de Serge Gainsbourg, qui a abandonné à contre-coeur la peinture pour la chanson, sera mise aux enchères vendredi à Paris à l'occasion de la dispersion des souvenirs de Juliette Gréco, a annoncé la maison de ventes Crait-Müller.

• À lire aussi: Sondage Léger: le baromètre des meilleurs chanteurs francophones hors Québec

Estimé entre 30.000 et 50.000 euros, ce tableau, qui représente Serge Gainsbourg enfant et sa sœur, a été offert en 1959 à Juliette Gréco par l'artiste lui-même. Élève aux Beaux-Arts et membre de l'Académie de Montmartre, Lucien Ginsburg à l'état civil s'est d'abord destiné à la peinture et au dessin, menant une vie de bohème avec sa première épouse Elisabeth Levitsky, également peintre.

En 1954, il abandonne les arts plastiques pour la chanson, allant jusqu'à détruire ses toiles.

Selon son entourage, cinq tableaux seraient encore en circulation dont « Enfants au square », offert à Juliette Gréco et à qui il venait de confier lors d'une émission que « la peinture est (son) seul vrai amour ».

Photo AFP

« Quelques jours après, Serge est venu chez moi et m’a dit : +j’ai tout brûlé, tout détruit, je vous donne ça. C’est la seule qui reste...+ C’est une toile très touchante. (...) J'adore cette toile. Elle a été au-dessus de mon lit mais je la promène un peu partout dans la maison. C’est plus qu’un tableau, c’est une partie de lui. Et c’est à moi. Ça me ferait une peine folle si elle devait disparaître... », confiera la chanteuse.

En 2015, Juliette Gréco avait lancé un appel à l'AFP après la disparition de ce tableau à son domicile: « je suis très malheureuse, j'ai l'impression qu'on m'a arraché un petit morceau de ma vie. Je donne quelques jours à mes voleurs pour le remettre là où ils l'ont trouvé, après je lance la machine de guerre ! », faisait-elle savoir. La toile, visiblement subtilisée par un proche, est rapidement réapparue...

De jeudi à samedi, quelque 750 lots, bibelots, meubles, oeuvres d'art, vaisselle, bijoux et vêtements de Juliette Gréco, seront dispersés, avec des estimations à partir de 30 euros.

Parmi les pièces les plus insolites, figure un répertoire Van Cleef & Arpels avec les coordonnées téléphoniques de nombreuses célébrités des années Saint-Germain-des-Prés, de la main de la chanteuse.

Une toile de Foujita, « La Petite Gréco au chat », pourrait atteindre 80.000 euros.

L'intégralité des lots de cette vente organisée par Julie-Amour Rossini, petite-fille de la chanteuse, sera exposée en libre-accès de mercredi à vendredi à l'Hôtel Drouot.

À voir aussi