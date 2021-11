BERNIER (née Chrétien)

Germaine



À St-Lambert, le 2 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Germaine Chrétien, épouse de M. Lucien Bernier depuis ses 70 dernières années.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louis (Lyne), Pierre (Maryse) et Claire (Richard), ses petits-enfants Claudia (Guillaume), Maxime (Marie-Laurence), Émilie (Martin) et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Margot et Arthur, ses soeurs Juliette, Monique et Marie, son beau-frère, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le dimanche 21 novembre 2021 à partir de 12h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.