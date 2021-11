TÉTREAULT, Suzanne



Le 11 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Suzanne Tétreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Manon), Johanne (Jean-François) et Lucie ainsi que ses petits-enfants Sabina, Gabriel et Laurie-Anne. Elle laisse également dans le deuil son bon ami Yves, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 20 novembre 2021 de 13h à 15h.