PAIEMENT LAUZON, Jennifer



De Saint-Augustin, Mirabel, le 11 novembre 2021, à l'âge de 36 ans, est décédée Jennifer Paiement Lauzon, fille de Daniel Paiement (Nathalie) et de Carole Lauzon.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses enfants, Loukas, Esteban et Leeam, son frère Christopher (Valéry) et leurs enfants Charlie et Maddox, sa soeur Sabrina (David) et leurs enfants Rosalie et Jay, son conjoint Danny, sa tante France et ses oncles Daniel Charbonneau ainsi que Robert Paiement, les familles Paiement et Lauzon et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 19 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 20 novembre dès 9h au :SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h en l'église de Saint-Augustin, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut Douglas pour la Santé Mentale.Votre présence en salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé publique du Québec, soit un nombre maximum de 50 personnes dans le salon.