LAFOREST, Frère Rémi



À la Résidence Notre-Dame de Richelieu (Québec), le 9 novembre 2021, est décédé à l'âge de 93 ans, après 75 ans de vie religieuse chez les Jésuites, le frère Rémi Laforest.Né à Montréal (Québec), en 1928, il fit ses études primaires jusqu'à la neuvième année et il entra chez les Jésuites en 1946. Après avoir prononcé les voeux de religion, il exerça divers métiers jusqu'à ce qu'il fréquente l'École du meuble, à Montréal, où il se spécialisa en ébénisterie. Après avoir enseigné la menuiserie et l'ébénisterie à des jeunes candidats à la vie religieuse, il fut invité, en 1964, à enseigner en Éthiopie.Durant onze ans, il enseigna l'ébénisterie, à Addis-Abeba, dans une école gouvernementale dirigée par les Jésuites. À son retour au Canada, il exerça plusieurs fonctions, dans des maisons et des oeuvres des Jésuites à Montréal jusqu'à ce qu'on requière ses services en Haïti, pour y diriger des chantiers de construction. Il y resta de 1991 à 1994 et il y retourna par la suite à quelques reprises. Depuis 2011, il demeurait à la Résidence Notre-Dame de Richelieu (Québec), pour y aider ses confrères malades et soigner ses problèmes de santé.Outre deux soeurs, Jeannine (épouse de Jean Allaire) et Marie-Paule (soeur de Sainte-Croix), il laisse dans le deuil ses confrères jésuites, des neveux et nièces et de nombreux amis et amies.Ses funérailles, en présence des cendres, seront célébrées à la Résidence de Richelieu, le samedi 20 novembre, à 14h. En raison de la pandémie, on ne peut accueillir, dans la chapelle, plus de 30 invité.es pleinement vacciné.es.