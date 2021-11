MARCIL MÉNARD, Gilberte



À Montréal, le 12 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gilberte Marcil, épouse de feu M. Maurice Ménard.Elle laisse dans le deuil son fils Sylvain, ses belles-soeurs Rolande et Pierrette, son beau-frère André Sénécal, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 novembre 2021 de 12h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement des Seigneurs pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Gilberte Marcil Ménard.