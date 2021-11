PHARAND, Pierre "Pierrot"



À Salaberry-de-Valleyfield, le 8 novembre 2021, à l'âge de 72 ans est décédé M. Pierre "Pierrot" Pharand, époux de Mme Michèle Lefort.Outre son épouse, M. Pharand laisse dans le deuil ses frères et soeurs Robert (Lise), Jean-Marc (Françoise), Rémi (Liliane), André (Jeanne), Émilienne et Liliane, son beau-frère Réjean (Francine), ses belles-soeurs Maryse, Jocelyne (Denis) et Hélène ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera pour une période de condoléances le samedi 20 novembre de 9h00 à 12h00 auDes prières seront dites au salon à 12h, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Louis-de-Gonzague à 13h.