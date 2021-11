ROBIN, Claude



À Saint-Eustache, le 13 novembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Claude Robin.Il laisse dans le deuil sa fille Claudiane (Jean), ses petits-enfants Andrew, Jake et Katherine, sa soeur Micheline (Raymond), son neveu Stéphane (Valérie), sa mère Léonne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 novembre 2021 de 10h à 13h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h.La famille tient à remercier le personnel de Hôpital de Saint-Eustache et le CHSLD Chénier pour leur soutien et les bons soins prodigués.