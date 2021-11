TACHÉ, Odette (née Carrière)



De St-Jovite, le vendredi 15 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Odette Taché (née Carrière), épouse de feu M. Gabriel Thomas Taché.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nicole), Daniel, Ruth (Louis-Marie), Louis (Muriel) et Annie (Michel), ses petits-enfants Judith (Richard), Éric (Chantal), Étienne Paschal (Marie-Michèle), Francis (Marie-Ève), Mathieu, Cynthia (Edwin), Laury, Alex (Camille), Tomi et Élodie, ses arrière-petits-enfants Mélanie (Frédéric), Maxime, Michael, Benjamin, Ty, Gaby et Kellan, sa soeur Marcelle, sa belle-soeur Agathe, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Labelle pour les bons soins prodigués.Un service aura lieu le samedi 27 novembre 2021, à 11h, en l'église de St-Jovite.