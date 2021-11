DESROSIERS, Pierrette

(née Sicard)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Pierrette Desrosiers, née Sicard (feu Yvon Des Rosiers) survenu à Montréal au CHSLD Pierre-Joseph-Triest des suites de la COVID-19 le 17 mai 2020 à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Paulo Daoust), feu Robert "Bobby" (feu Françoise Fagnot), Michel (Danielle Duffy-Desrosiers), Danielle et Manon; sa soeur Germaine, son beau-frère Gilles, ses belles-soeurs Lucille et Madeleine; ses petits-enfants: Stéphane, Jean-Sébastien, feu Valérie, Julie, Mathieu, Laurence, Alexis, Camille, Coralie; ses arrière-petits-enfants: Amélia, Gabryel, Maveryck, Eyden, Annabelle, Ulric, Zoé, Mya, Zackary, Clara, Louis, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances le samedi 20 novembre 2021 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien E., Montréal de 11h30 à 16h. Une célébration au salon aura lieu à 16h.Notre mère nous a élevés avec amour et attention et nous a inculqué ce si bel esprit de famille qui nous anime tous.La famille tient à remercier profondément tout le personnel du 4e étage ouest du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour leur dévouement et leurs soins compatissants.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.