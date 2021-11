CARRIÈRE, Lucienne



À Longueuil, le 1er novembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Lucienne Carrière, épouse de feu M. Aurèle Lafrance.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaëtan (Francine Levac) et Raymond (Hélène Turmel), ses petits-enfants Jean-Philippe, Dominique et Julie, ses arrière-petits-enfants Amélie, Simon, Félix, Arianne, Antoine, Sarah, Léo et Laurent.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aux :VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.comle samedi 20 novembre 2021 de 9h30 à 11h30. L'Inhumation suivra au cimetière Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion.