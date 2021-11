«Audrey est revenue»: sortir d’un long coma et devoir tout réapprendre

Plus de 15 ans après avoir été plongée dans le coma à la suite d’un accident, Audrey, qui a maintenant 35 ans, revient à la vie dans un monde transformé.

Plantée dans le décor industriel de Sorel-Tracy, la nouvelle série originale de Club illico «Audrey est revenue» – disponible en intégralité dès jeudi sur la plateforme – montre une famille qui a vécu un drame énorme quand on lui a arraché l’un de ses deux enfants.

Florence Longpré, qui a écrit le scénario avec Guillaume Lambert, son complice de «Like-moi!», campe cette jeune femme devant réapprendre à parler, à manger et à marcher. Les membres de sa famille sont aussi appelés à se «réveiller», en quelque sorte, le triste sort d’Audrey ayant teinté leur trajectoire.

Le jeu de Florence Longpré, tout en retenue, est loin de celui qu’elle proposait avec Ada dans «M’entends-tu?», Audrey étant au départ une spectatrice au sein de sa propre famille. C’est à l’aide de retours en arrière qu’on va lentement découvrir ce qui est arrivé à Audrey. Elle va aussi mener sa propre enquête pour remettre les morceaux du casse-tête en place.

Au départ, la comédienne «avait une certaine réticence» à interpréter Audrey, selon le réalisateur Guillaume Lonergan, qui a tout de suite su qu’elle devait la jouer. Il la dirigeait alors pour l’ultime saison de «M’entends-tu?».

Sur le plateau, la comédienne est demeurée dans sa bulle pour qu’Audrey ait l’air d'émerger d'un long sommeil. «Il fallait vraiment que je me mette en arrière, c’était bizarre. Il faut que tu ailles loin dans ta tête pour donner l’impression que tu ne comprends rien, que c’est éteint en dedans», a-t-elle relaté en marge du visionnement de presse de quatre des dix épisodes, mercredi.

«Ça a été finalement un des rôles les plus difficiles que j’ai eus à jouer dans ma vie», a dit Florence Longpré, qui est heureuse que la série illustre «le quotidien dans l’extraordinaire. Il y a de l’ordre un peu du Conte pour tous.»

«J’étais tellement content quand tu as accepté de faire ce rôle-là, parce qu’on t’a vue souvent faire des personnes rentre-dedans, un peu grande gueule. Te voir en intériorité, j’ai découvert une très grande actrice», a dit Guillaume Lambert, qui prenait place aux côtés de Florence pour discuter de la série produite par Pixcom, avec la collaboration de Québecor Contenu.

Un cadeau pour Josée Deschênes

Les parents d’Audrey sont joués par Denis Bouchard et Josée Deschênes. Cette dernière est en pleine possession de ses moyens dans son rôle de mère angoissée qui prend les choses en main. C’est d’ailleurs par l’entremise de sa Mireille que le téléspectateur rit beaucoup, la série flirtant également avec le drame et même le fantastique à travers un grand corbeau, une métaphore liée au coma d’Audrey. L’oiseau occupera une plus grande place dans le sixième épisode.

Pour Josée Deschênes, «ce rôle est un cadeau extraordinaire, je l’aime tellement Mireille».

«Je la comprends, c’est une mère que je connais. Des fois, ça arrive une rencontre avec un personnage. C’est aussi une femme qui a peur des silences, alors elle va dire toutes sortes d’affaires, des fois elle en dit trop, et elle parle à la place des autres et finit par dire des niaiseries. J’avais beaucoup de bonheur à faire ça.»

Fort occupé dans la dernière année, le comédien Martin-David Peters est Marcel, le nouveau conjoint de Mireille. «Ça fait plusieurs années qu’il est avec Mireille, ils ont un enfant ensemble, mais avec le retour dans le décor d’André, le père d’Audrey, il se sent un peu délaissé. Il sent que la cellule familiale première est en train de se recréer, en tout cas les rapprochements se font», a dit le comédien.

