PROULX, Maurice



Le 11 novembre 2021, Maurice Proulx, nous a quittés. Il était l'époux d'Alice Cadieux en premières noces et de Françoise Asselin en secondes noces.Il laisse de précieux souvenirs à ses enfants, Henriette (Robert Léveillé) et Pierre (Ginette Paquin); ses petits-enfants, Christian (Éloïse Pilon), Pascal (Marie-Hélène Latreille) et Maxime (Danielle Martin); ses arrière-petits-enfants, Mikaël, Nathan, Olivier, Gabrielle et Alice qui le comblaient; ainsi qu'à sa grande famille qu'il adorait, et ses amis.Tout au cours de sa vie et de sa longue carrière de plus de 40 ans chez Domglas (O-I), Maurice a toujours été très actif dans la communauté verdunoise, tant comme membre de clubs sociaux (Lion, Ainés de Verdun), de conseils d'administration (Caisse Desjardins, N-D de Lourdes), d'organismes paroissiaux et autres organismes caritatifs. Il a été un des pionniers organisateurs du Tournoi de Golf annuel Bruno Fortin dont les profits visaient à aider financièrement divers organismes de Verdun.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-de-Lourdes à Verdun, le samedi 20 novembre à 11h00, la famille recevra des condoléances à partir de 9h00.Direction funéraire:LAURENT THÉRIAULT