Crise au Parti conservateur: la sénatrice exclue contre-attaque

La sénatrice conservatrice Denise Batters, à l’origine d’une fronde contre son chef Erin O’Toole, juge «ironique» de s’être fait exclure du caucus du Parti conservateur (PCC) mardi soir pour avoir osé lui demander de représenter les valeurs de son propre parti.

«Je suis et je serai toujours une conservatrice. C’est ironique qu’Erin O’Toole m’expulse du caucus national des conservateurs parce que je lui ai demandé d’adhérer aux principes et aux politiques que les membres du Parti conservateur ont approuvés», a répliqué la sénatrice mercredi matin dans une déclaration écrite commentant son expulsion.

Mme Batters a lancé, lundi, une pétition pour réclamer un vote de confiance sur son chef, qu’elle a accusé d’avoir mené une campagne électorale proche de celle des libéraux et, donc, éloignée des valeurs conservatrices. Elle a notamment déploré ses positions sur les armes à feu et l’avortement, ainsi que son appui à la taxe carbone.

«Clairement, M. O’Toole ne tolère pas la critique. Après l’élection, j’ai fait part de mes préoccupations directement à M. O’Toole, qui ne m’a pas répondu et n’a pas agi. J’ai donc demandé publiquement que nos membres se prononcent. Sa réponse est de m’expulser», a déploré Mme Batters.

