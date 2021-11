Dustin Tokarski continue d’en mettre plein la vue

Le gardien Dustin Tokarski a poursuivi son excellent début de saison en établissant une marque personnelle mardi soir, dans un gain de 2 à 1 contre les Penguins de Pittsburgh.

Le porte-couleurs des Sabres de Buffalo a réalisé 45 arrêts pour frustrer la bande de Sidney Crosby, ce qui représente un sommet en carrière.

«Je me sens très bien, a affirmé Tokarski lors des conférences de presse qui ont suivi l’affrontement. Je vois ça comme si c’était n’importe quel autre match. Je me concentre sur ce que je peux contrôler et j’essaie de faire sentir ma présence devant notre filet.»

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal a particulièrement été bon pendant le troisième tiers face aux «Pens». Durant celui-ci, il a repoussé 19 des 20 rondelles dirigées vers son filet. Il a ainsi permis aux siens de s’accrocher à la mince avance qu’ils s’étaient forgée avant le dernier vingt.

«Je suis bien heureux [de dire] que nous avions une avance de deux buts et que Tokarski était devant notre cage. Voilà ce que je pense de notre troisième période, a indiqué l’entraîneur-chef des Sabres, Don Granato. C’était le spectacle Tokarski rendu là.»

Du plaisir

Embauché à titre de joueur autonome en novembre 2020 par l’organisation des Sabres, le gardien de 32 ans représente l’une des belles surprises de la présente campagne.

Après avoir joué quelques matchs en 2020-2021 avec l’équipe de la Ligue nationale, Tokarski a su gagner son poste au dernier camp d’entraînement et performe bien quand on lui accorde le filet.

En huit départs cette saison, il a maintenu un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts alloués de 2,71.

Tokarski pense que la recette de ses récents succès est liée à la bonhomie existant dans le vestiaire des Sabres.

«Nous avons un super groupe de gars et de bons entraîneurs. C’est tellement plaisant d’aller à l’aréna tous les jours. Je pense que c’est vraiment plaisant de jouer des matchs, faire des entraînements et être dans l’entourage de l’équipe lorsque tu as ce type de groupe.»

