MÉLANÇON, Yvan



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Yvan Mélançon survenu à Sainte-Anne-du-Lac le 11 novembre 2021, à l'âge de 82 ans. Il était le fils de feu Alfred Mélançon et de feu Lucienne Légaré, conjoint de Cécille Millette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Pierre Moreau), Claudie et Éric (Lucie Mauger), ses petits-enfants: Kevin, Maxime, Simon, Juliette et Charlotte, son arrière-petite-fille Axelle. Il laisse également son frère, et sa soeur, sa famille agrandie, sa belle-famille, ses neveux et ses nièces ainsi que d'autres parents et amis. Il fut prédécédé de deux frères et une soeur.Monsieur Yvan Mélançon sera exposé à la632 RUE DE LA MADONEMONT-LAURIER, QC J9L 1S9www.coopfbrunet.comle samedi 20 novembre 2021 de 11h à 13h et de 15h à 19h.Les funérailles auront lieu le mardi 23 novembre 2021 à 14h en l'église de Saint-Anne-du-Lac située au 7, rue Saint-François à Sainte-Anne-du-Lac, QC, J0W 1V0. L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2022.Veuillez noter qu'en raison des circonstances actuelles, le port du masque est obligatoire.En guise de sympathie, la famille vous propose de planter un arbre en sa mémoire.