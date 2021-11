BOURDEAU, Dorothée



Subitement, le vendredi 30 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Dorothée Bourdeau, fille de feu Eugène Bourdeau et de feu Anita Primeau.Prédécédée de sa soeur Mariette, elle laisse dans le deuil sa soeur Diane (feu Georges Arjane), ses frères Pierre-Yves (Catherine Le Gallo) et Marc, de nombreuses nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux, cousines et cousins ainsi que plusieurs amies qui l'ont aimée et soutenue au fil des ans.La famille recevra les condoléances audu4525 CH. CÔTE-DES-NEIGES, MONTRÉALle samedi 4 décembre 2021 de 11h à 13h. Suivra une cérémonie en la chapelle du centre, de 13h à 15h. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour commémorer son souvenir.La famille tient à remercier le personnel dévoué du département d'oncologie du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation du cancer des Cèdres.