Énormément de frustration en Arizona

Quand on se compare, on se console. Voici un adage qui pourrait résonner chez les partisans du Canadien de Montréal.

Mardi soir, les Coyotes de l’Arizona ont signé leur deuxième victoire de la saison 2021-2022, et ce, en 16 sorties. Les pessimistes mentionneront qu’il s’agit seulement de deux triomphes de moins que le CH et que le club québécois a disputé deux matchs de plus.

Qu’à cela ne tienne, les «Yotes» sont de loin la pire équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) jusqu’à maintenant. Ils sont d’ailleurs derniers pour les buts inscrits (26) et pour les buts encaissés (62).

La formation de l’Arizona n’a toutefois pas encore perdu tous ses espoirs et espère que le gain de 3 à 2 obtenu aux dépens des Blues de St. Louis relancera le club. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

«C’est vraiment difficile [depuis le début de la saison]. Il y a énormément de frustration. J’espère que cela donnera un peu de motivation aux gars. C’était une victoire où nous avons fait preuve de courage», a affirmé le gardien Scott Wedgewood pendant les conférences de presse qui ont suivi le match.

Hayton débloque

En plus d’avoir savouré la victoire, les Coyotes ont vu le jeune Barrett Hayton inscrire ses deux premiers buts de la saison contre les Blues.

Le joueur de centre de 21 ans est considéré comme le meilleur espoir de l’organisation, lui qui a été le cinquième choix au total du repêchage de 2018.

«J’adore marquer! Je veux être productif et aider mon équipe à gagner des matchs», a clamé Hayton.

«Je me suis concentré sur les détails dans mon jeu, a-t-il poursuivi. Je veux être bon sur 200 pieds et dans le cercle des mises au jeu. D’avoir été capable d’inscrire ces deux filets me remplit de joie.»

De son côté, l’entraîneur-chef André Tourigny était fier de la performance de ses patineurs.

«Nous avons joué avec le sentiment d’urgence d’agir et nous étions concentrés. Les gars ont fait des ajustements et ils ont fait attention aux petits détails», a dit celui qui en est à sa première expérience comme pilote d’une formation de la LNH.

Les Coyotes tenteront de rester sur la bonne voie, jeudi soir. Pour l’occasion, les Blue Jackets de Columbus seront de passage au Gila River Arena.

