Enquête sur l'hécatombe en CHSLD: le réseau appelé à se préparer dès janvier 2020

Le réseau de la santé avait été mis au courant dès la fin janvier de la vulnérabilité des CHSLD en cas de propagation de la COVID-19 dans la population, un scénario auquel il devait se préparer.

• À lire aussi: Le responsable des équipements n’a aucun souvenir du plan

• À lire aussi: Le «bras droit» de Blais n’était pas au courant pour les aînés abandonnés

Mercredi, lors de son témoignage dans le cadre de l’enquête publique sur les décès en CHSLD durant la première vague, l’ex-sous-ministre à la Santé Yvan Gendron a affirmé avoir demandé aux établissements, le 22 janvier 2020, de mettre à jour leurs plans en cas de pandémie en s’inspirant de celui qui avait été préparé pour la grippe H1N1 en 2009.

Il était alors «évident que les personnes âgées allaient être atteintes, de par leur condition», a-t-il indiqué.

La coroner Géhane Kamel a réagi en soulignant l’écart entre «vos directives, vos rencontres, vos 18 heures par jour» et la situation dans certains CHSLD, où «des gens [étaient] à la guerre avec pas d’armes, pas de munitions».

«L’organisation sur le terrain, ça leur appartient», a répondu Yvan Gendron à propos des CISSS et des CIUSSS. «J’ose imaginer qu’ils ont mis toutes les énergies, mais on dirait, des fois, que, tant que ça ne nous touche pas, on ne met pas toutes les énergies», a-t-il ajouté.

L’ex-sous-ministre a aussi été appelé à préciser une information donnée la veille par sa collègue sous-ministre adjointe, Natalie Rosebush, voulant que des rapports d’inspection de CHSLD aient été détruits durant la première vague de la pandémie.

S’il recevait quotidiennement un tableau indiquant le nombre d’inspections réalisées chaque jour dans les établissements, Yvan Gendron affirme qu’il n’était pas informé du détail de ces inspections. Les inspecteurs faisaient plutôt leurs recommandations de façon verbale, a-t-il confirmé.

Rappelons qu’Yvan Gendron a été démis de ses fonctions de sous-ministre à la Santé à la fin de la première vague de COVID-19, en juin 2020, peu après un remaniement ministériel lors duquel celle qui était à l'époque ministre de la Santé, Danielle McCann, s’est vu confier les responsabilités de l’Enseignement supérieur.

Cette dernière doit témoigner jeudi aux audiences de la coroner.

À VOIR AUSSI