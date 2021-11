Greffée du cœur, la petite Élianne va bien... et sa famille aussi!

Près de neuf mois après s’être fait greffer un cœur, Élianne St-Pierre, âgée de 7 ans, s’exerce à prendre part au spectacle de Noël de son école de danse, à Rimouski. La famille remercie du fond du cœur le donneur qui lui a offert ce cadeau inestimable.

• À lire aussi: Un cœur in extremis pour une jeune Rimouskoise

En mars 2021, l’équipe de TVA Nouvelles avait rencontré les parents d’Élianne St-Pierre qui venait tout juste de subir une greffe de cœur.

La fillette de 7 ans, de Rimouski, est née avec une malformation cardiaque. Ses parents savaient qu’un jour sa santé risquait de se détériorer, mais jamais aussi vite.

En l’espace d’un mois, son état est devenu critique et elle s’est rapidement retrouvée en priorité sur la liste des dons d’organe.

«À moment donné, je dois avouer, j’imaginais le pire, je ne pensais pas qu’on allait pouvoir se retrouver tout le monde ensemble», confie le père d’Élianne, Daniel St-Pierre.

En quelques heures, le sort d’Élianne a changé puisqu’un donneur compatible venait d’être trouvé. Le 5 mars 2021, les spécialistes de l’hôpital Sainte-Justine ont procédé à la transplantation avec succès.

Huit mois plus tard, TVA Nouvelles a rencontré la fillette qui est de retour chez elle avec ses proches.

Élianne a enfin retrouvé ses trois petits frères et a repris l’école et ses activités. Cependant, elle se rappelle bien les moments passés à l’hôpital. «J’étais souvent couchée, j’avais mal partout», explique la fillette.

Son frère Raphäel, âgé de 6 ans, se souvient très bien des mois où elle était hospitalisée. Ses parents devaient partager leur temps entre Rimouski et Sainte-Justine.

«C’était difficile parce qu’il n’y avait pas grand monde à la maison, il y avait grand-père et nous», lance-t-il.

Sa mère, Annie Gagné-Lévesque, n’en revient pas encore de leur chance et de la tournure des évènements.

«Même encore aujourd’hui on ne sait même pas si c’est vrai, c’est comme un rêve, il y a eu tellement de choses qui se sont passées», a-t-elle dit en entrevue.

Recommencer à vivre

Les derniers mois n’ont cependant pas été de tout repos, car la jeune fille a dû se rendre à Montréal à de nombreuses reprises pour son suivi médical et elle a aussi été suivie en réadaptation et physiothérapie. Toute sa vie, elle devra prendre des médicaments contre le rejet, mais pour le moment, son état de santé est stable. «Elle va vraiment bien! On est vraiment content du déroulement post-greffe», explique sa mère.

Élianne a même débuté des cours de danse et participera au spectacle de Noël de l’école de danse.

«Avant, j’avais beaucoup de misère à faire des affaires, mais là, c’est facile», exprime Élianne.

Les membres de la famille ont pu reprendre une vie normale et apprécient plus que tout leur petite routine.

«On a recommencé à travailler cet automne, l’école, la garderie», explique Annie Gagné-Lévesque.

«C’est un réconfort d’avoir une routine», partage le papa d’Éliane.

«Je dois vous avouer que, lorsqu’il y a des pépins de la vie courante, je vais toujours me dire qu’on a vécu pire, je pense que oui ça nous rend plus forts», avoue Daniel St-Pierre.

La famille d’Élianne ne sait pas qui a fait le sacrifice ultime de faire un don d’organe, mais elle lui sera à jamais reconnaissante.

«La famille, on ne sait pas c’est qui, on les remercie du fond du cœur», communique Annie Gagné-Lévesque.