Il faut coûte que coûte garder espoir!

J’aimerais répondre à votre lectrice de ce matin qui signait « Une femme pas comme les autres ». Elle était désespérée parce qu’elle venait d’apprendre qu’elle avait une récidive d’un cancer du sein dont elle se croyait guérie. Je me suis reconnue dans ce propos, car j’ai moi-même fait un cancer du sein il y a déjà plusieurs années.

À la suite de conseils de l’excellente chirurgienne que j’avais, j’ai subi une mastectomie complète du sein gauche, suivie d’une chimiothérapie par injections, en plus des comprimés que je devais prendre à heure spécifique chaque jour, étant donné que mon cancer était avancé. Par la suite en plus, j’ai dû recevoir des traitements de radiothérapie.

Et voilà que quelque trois ans après, alors que je me croyais remise, on m’a obligée à recourir à une curiethérapie pour le sein droit. Et c’est ici qu’il faut garder espoir, parce qu’après avoir été suivie par un oncologue et par la suite par un radio-oncologue pendant plus de cinq ans, j’ai eu l’excellente nouvelle que j’étais guérie. Je suis maintenant une aînée à la retraite qui profite de chaque jour de sa vie. Ne désespérez pas, madame. Je sais qu’il faut beaucoup de courage et de détermination pour passer au travers de ça. Mais dites-vous que tout est possible.

Gisèle.

Je sais que de recevoir le soutien de ses pairs apporte un grand réconfort aux personnes à qui on annonce un diagnostic de maladie grave. Merci d’avoir pris la peine de narrer votre histoire de cas au profit de cette personne en souffrance.

Pour celles et ceux qui l’ignoreraient, la curiethérapie, parfois appelée brachythérapie (du mot grec Brachy, qui signifie « distance courte ») ou radiumthérapie, est une technique de radiothérapie mise au point à l’Institut Curie où la source radioactive scellée est placée à l’intérieur ou à proximité immédiate de la zone à traiter. Cette méthode permet d’atteindre directement les tissus tumoraux avec une irradiation minimale des tissus sains environnants.