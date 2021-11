La Caisse et IQ misent 75 M$ dans un fonds de Paul Desmarais III

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Investissement Québec (IQ) misent 75 millions de dollars dans un nouveau fonds de 200 M$ de Sagard, qui a comme PDG Paul Desmarais III.

« Investissement Québec (IQ) injecte 35 millions de dollars dans cette première ronde de financement », a confirmé au Journal Isabelle Fontaine, porte-parole du bras financier du Québec, hier.

Pour sa part, la Caisse de dépôt met 40 millions $, en plus des dizaines de millions de dollars déjà investis dans divers fonds de Sagard.

Ainsi, au 31 décembre 2020, la Caisse détenait des participations dans Sagard FCPR (entre 0 et 5 millions de dollars), Sagard Healthcare Royalty Partners LP (entre 10 et 30 millions $) et Sagard II A FCPR (entre 10 et 30 millions $).

De son côté, Exportation et développement Canada (EDC) a signé un engagement d’investissement entre 25 et 50 M$ pour le nouveau fonds Sagard Placements Privés Canada, annoncé hier.

« Conformément à sa politique de transparence et de divulgation, EDC peut uniquement divulguer le montant total en fourchette de dollars », a cependant précisé sa porte-parole, Zoé de Bellefeuille.

Pas d’entrevue

Hier, Paul Desmarais III n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

Paul Desmarais III est premier vice-président de Power Corporation depuis 2017. Il est président du conseil et chef de la direction de Sagard Holdings, président exécutif du conseil et cofondateur de Portage Ventures, et président du conseil et cofondateur de Diagram.

Sagard gère des actifs de plus de 11 milliards $. Son équipe s’étend au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Avec son nouveau fonds de capital-investissement, Sagard Placements Privés Canada vise le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation.

