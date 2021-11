La contamination des brosses à dents : une cause possible d’infections

Présenté par

Même si vous vous lavez les mains régulièrement et que vous toussez dans votre coude, lorsque les brosses à dents de toute la famille sont en contact les unes avec les autres, c’est comme si tous vos efforts sanitaires s’annulaient.

Vous devez donc protéger votre brosse à dents – et celles de tous les membres de votre famille – des contaminants présents dans la salle de bain.

Cet objet du quotidien est malheureusement l’un des vecteurs de transmission des virus, puisque les soies de la brosse forment des microsites humides et peu ventilés qui favorisent la croissance des germes.

Des contaminants invisibles

Getty Images/iStockphoto

Bien souvent, les brosses à dents sont rangées sans précaution dans la salle de bain, soit dans un porte-brosse à dents ou dans un tiroir.

C’est de cette façon qu’elles sont exposées à la contamination croisée – lorsque les brosses se touchent ou sont en contact avec une surface commune – et aux germes aéroportés tels que les bactéries, champignons, moisissures, virus, nettoyants chimiques, parfums, assainisseurs d’air ou microbes pulvérisés par la chasse d’eau.

La littérature scientifique rapporte que les brosses à dents sont abondamment chargées de microorganismes. Outre les bactéries de la flore buccale dites normales, on y trouve des coliformes et des virus à transmission hématogène (VHB et VHC).

Elles peuvent donc propager les infections ou les virus – comme le rhume ou la grippe – entre chaque membre de la famille. Les germes sont invisibles à l’œil nu, mais ils sont bien là!

Les avantages d’un protecteur

Getty Images

Selon un sondage de Market Survey, réalisé auprès de 1 002 personnes, 65 % des participants ont dit ne pas prémunir les soies de leur brosse à dents contre les contaminants, tandis que 35 % n’utilisent pas toujours les bonnes protections.

En effet, les étuis et les capuchons ordinaires ne sont pas suffisamment ventilés. Ils se transforment en incubateurs pour les bactéries, les champignons et les moisissures.

Un protecteur efficace doit :

• isoler la brosse pour empêcher le contact entre les soies;

• recouvrir la tête;

• bloquer les germes aéroportés;

• permettre une circulation d’air contrôlée pour sécher les soies;

• être lavable afin d’être nettoyé 1 à 2 fois par mois.

Pour un protecteur performant, tournez-vous vers le BrushGuard® personnalisé. « Les résultats (des tests) démontrent de façon convaincante que les étuis sont capables de résister à une vaporisation, forcée et dirigée, d’une charge bactérienne potentielle de 10 millions de bactéries », indique le microbiologiste Jean Barbeau.

Son efficacité vient, entre autres, de sa pince-roues brevetée qui permet à la tête de sécher sans contact avec le boîtier.

Un produit québécois à offrir

Les protecteurs pour brosses à dents sont nombreux sur le marché, mais aucun n’offre toutes les caractéristiques du BrushGuard®. C’est pourquoi il est un choix sensé!

Ce rangement hygiénique :

• est compatible avec toutes formes de brosses à dents électriques et manuelles (excepté les brosses à dentier);

• est doté d’un boîtier avec support mural détachable;

• offre une circulation d’air contrôlée permettant le séchage;

• a un design optimisé pour le nettoyage au lave-vaisselle;

• possède un rangement sans contact breveté dans 15 pays;

• est fait de matériaux résistants, durables et recyclables;

• est conçu et fabriqué au Québec.

Les ensembles de porte-brosses à dents BrushGuard® peuvent être personnalisés avec les prénoms de la famille. Voilà un cadeau utile à mettre dans le bas de Noël pour encourager l'économie locale!

Les protecteurs à brosses à dents BrushGuard® ont été développés par des professionnels de la santé dentaire d’abord pour résoudre le problème de contamination des brosses à dents dans les CPE et les garderies. Maintenant, toute la population peut profiter de leurs bienfaits!

Rendez-vous sur brushguard.ca pour acheter les protecteurs personnalisés dès aujourd'hui. Les protecteurs sans personnalisation sont aussi en vente dans une pharmacie près de chez vous.