La mairesse de Longueuil annonce son nouveau directeur de cabinet

Jusqu’à tout récemment conseiller politique au cabinet de la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Simon Therrien-Denis deviendra le chef de cabinet de la nouvelle mairesse de Longueuil, a annoncé cette dernière mercredi.

Doté d’une expertise en droit et relations internationales, M. Therrien-Denis connait non seulement les rouages de la politique, mais aussi le territoire de Longueuil puisqu’il est le petit-fils de Roland Therrien, tout premier maire de la nouvelle Ville de Longueuil et maire de l’ancienne municipalité de Jacques-Cartier.

«J’ai rencontré Simon lors de mes années en tant que députée de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale et c’est une personne extrêmement compétente et dévouée. Je sais qu’il mettra toute son expérience et son intelligence au service des citoyennes et des citoyens de Longueuil, a commenté la mairesse Catherine Fournier par voie de communiqué.

D’autres nominations au cabinet de la nouvelle mairesse doivent être annoncées au cours des prochains jours.