«L’Oeil de Jupiter»: le prix France-Québec 2021 va à Tristan Malavoy

Le Prix littéraire France-Québec est attribué à l’auteur Tristan Malavoy pour son roman L’Oeil de Jupiter.

Les deux autres romans finalistes étaient cette année Mon frère Paul de Marité Villeneuve (Del Busso Éditeur) et Théo à jamais de Louise Dupré (Éditions Héliotrope).

M. Malavoy, que le grand public connaît aussi comme poète, musicien et éditeur – il dirige la collection Quai no 5 aux Éditions XYZ –, va prendre part à une tournée littéraire concoctée par la Fédération France-Québec / francophonie grâce à cette distinction ayant pour dessein de faire rayonner et aimer la littérature québécoise dans l’Hexagone. L’auteur lauréat obtient une bourse de 5000 euros.

Publié aux Éditions du Boréal, L’Oeil de Jupiter raconte l’histoire de Simon Venne, 49 ans, qui démissionne de son poste de professeur au Cégep du Vieux-Montréal. À La Nouvelle-Orléans, il croise Ruth et leurs rencontres, marquées par l’alcool et la tentation, deviennent des chassés-croisés, chacun tentant de préserver ses secrets.

Tristan Malavoy, dont le premier roman, Le Nid de pierres, est paru en 2015 aux Éditions du Boréal, prendra part au Salon du livre de Montréal. Le 27 novembre, il offrira une séance de dédicaces de 18 h à 19 h au kiosque de sa maison d’édition.