Montérégie: piégé par la SQ, un pédophile est reconnu coupable

Un pédophile arrêté dans un motel de Châteauguay parce qu’il avait l’intention de commettre des crimes à caractère sexuel sur un enfant a été jugé coupable, mercredi, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Le profil Facebook de Jean-Claude Noël, 70 ans, a été signalé à la Sûreté du Québec en mars 2020 parce qu’il y affichait des photos de garçons mineurs en «maillot de bain» moulant ou portant une couche. Les photos étaient accompagnées de commentaires à connotation sexuelle, selon ce qui a été dit à la cour.

À l’aide d’une fausse identité, un enquêteur de la SQ est entré en contact avec Noël et lui a offert de discuter avec une femme – fictive - qui voulait que son garçon de 8 ans soit initié au sexe. L’accusé a répondu favorablement à l’invitation et quelques semaines plus tard, après une série d’échanges de messages, un rendez-vous a été fixé dans un motel pour une rencontre avec le supposé enfant.

À son arrivée au motel, le 20 juin 2020, Jean-Claude Noël a immédiatement été mis en état d’arrestation.

Quatre chefs d’accusation ont été portés contre l’individu, mais, mercredi, il n’a été reconnu coupable que pour deux d’entre eux, soit production de pornographie juvénile et entente pour perpétrer un contact sexuel.

La juge de la Cour du Québec, Marie-Chantal Doucet, qui a entendu la cause, a déterminé que les photos sur le profil Facebook de l’accusé ne constituaient pas de la pornographie juvénile, mais elle a déclaré que les conversations à caractère sexuel avec l’enquêteur de la SQ, elles, étaient de la pornographie juvénile.

La magistrate a aussi affirmé que ces conversations démontraient hors de tout doute raisonnable que le pédophile avait convenu d’agresser le jeune garçon.

Jean-Claude Noël a un antécédent en matière de crime sexuel pour lequel il a été condamné en 1983. Le pédophile doit se présenter à nouveau devant le tribunal en décembre au stade de la sentence.