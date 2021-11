Pompéi juste avant l’éruption du Vésuve

Il était 13 heures, lorsque le volcan Vésuve est entré en éruption. Sept heures plus tard, la ville de Pompéi était ensevelie sous trois mètres de cendres et de roches volcaniques.

• À lire aussi: Déballage sous haute surveillance: l’exposition «Pompéi. Cité immortelle» prend forme

À l’affiche au Musée de la civilisation, jusqu’au 11 septembre 2022, l’exposition Pompéi. Cité immortelle dévoile 110 artéfacts témoignant de la vie au quotidien dans cette cité antique italienne en l’an 79.

On retrouve de la monnaie d’époque, des pichets en argile, des récipients en verre soufflé, des lampes, de la vaisselle, un encrier en bronze, des statuettes, des outils et une véritable miche de pain fabriquée, avant l’éruption, par une boulangerie parmi la trentaine qui étaient en activité à Pompéi.

« Il s’agit d’une véritable miche de pain pétrifiée qui est archi fragile », a confirmé Lydia Bouchard, conservatrice au Musée de la civilisation.

Des objets qui ont été trouvés dans les vestiges de ce qui est devenu le berceau de l’archéologie et où l’on fait toujours des découvertes.

Un audioguide que l’on peut installer sur son téléphone intelligent permet de suivre, à travers 14 segments, cinq membres de la famille Caius Cuspius Pensa avant l’éruption du Vésuve.

Pompéi. Cité immortelle débute 17 ans après le tremblement de terre de l’an 62 qui avait détruit partiellement la ville. Pompéi est une ville en reconstruction.

On découvre les connaissances techniques et scientifiques des Romains de l’époque, leur ingéniosité, les ressources naturelles, avec la présence de vignobles et de champs d’oliviers, et leur vie au quotidien. On retrouve aussi des ruines de Pompéi.

3500 victimes ensevelies

L’exposition se termine avec une expérience immersive de quelques minutes permettant de vivre, vibrations incluses, les dernières heures de Pompéi. La salle suivante présente quatre reproductions de moulages d’un homme, d’une femme, d’un enfant et d’un porcelet, qui ont péri sous les cendres.

Une vitrine permet de visualiser, concrètement, les quatre mètres de dépôts volcaniques qui sont tombés sur la tête des Pompeianis durant une vingtaine d’heures.

L’éruption du Vésuve a fait approximativement 3500 victimes dans une population de 12 000 habitants.

L’histoire indique que l’éruption du Vésuve aurait eu lieu le 24 août 79, mais certaines découvertes démontrent que la tragédie serait survenue au mois d’octobre suivant.

Conservatrice au Musée de la civilisation, Lydia Bouchard raconte avoir vécu ses plus beaux moments lors de l’ouverture des caisses contenant les artéfacts du Musée archéologique national de Naples et du Parc archéologique de Pompéi.

« Découvrir les objets en vrai est la partie qui est la plus intéressante. On réalise que ces objets qui ont plus de 2000 ans sont plus beaux en vrai que sur des photos », a-t-elle fait remarquer.