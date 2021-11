Prix littéraires du Gouverneur général: huit œuvres québécoises primées

Huit œuvres littéraires québécoises ont été primées aux prestigieux Prix littéraires du Gouverneur général, a dévoilé mercredi le Conseil des arts du Canada.

Les Montréalaises Fanny Britt, Erin Moure et Marie Frankland, les Gatinois Tania Langlais et Mishka Lavigne, les Lamberrtois Jean-François Sénécal et Gérard DuBois et le Lourdinois Mario Brassard ont tous reçu un prix de 25 000 $ pour leurs œuvres littéraires. L’anthropologue Serge Bouchard a reçu la même récompense de manière posthume pour l’essai Du diesel dans les veines, qu’il a écrit en collaboration avec le sociologue montréalais Mark Fortier.

Les éditeurs des livres gagnants recevront une subvention de promotion de 3000 $, tandis que les finalistes recevront un prix de 1000 $. Fondés en 1936, les Prix littéraires du Gouverneur général comptent parmi les plus anciennes distinctions décernées au Canada, avec des prix annuels totalisant 450 000 $.

La liste complète des gagnants

Catégorie Roman et Nouvelles, langue française: Faire les sucres – Fanny Britt (Montréal, Québec), Le Cheval d’août

Catégorie Roman et Nouvelles, langue anglaise: Tainna: The Unseen Ones – Norma Dunning (Edmonton, Alberta), Douglas & McIntyre

Catégorie Poésie, langue française: Pendant que Perceval tombait – Tania Langlais (Gatineau, Québec), Les Herbes rouges

Catégorie Poésie, langue anglaise: The Junta of Happenstance – Tolu Oloruntoba (Surrey, Colombie-Britannique), Anstruther Books / Palimpsest Press

Catégorie Théâtre, langue française: Copeaux – Mishka Lavigne (Gatineau, Québec), Les Éditions L’Interligne

Catégorie Théâtre, langue anglaise: Sexual Misconduct of the Middle Classes – Hannah Moscovitch (Halifax, Nouvelle-Écosse), Playwrights Canada Press

Catégorie Essais, langue française: Du diesel dans les veines – Serge Bouchard et Mark Fortier (Montréal, Québec – les deux), Lux Éditeur

Catégorie Essais, langue anglaise: alfabet/alphabet: a memoir of a first language – Sadiqa de Meijer (Kingston, Ontario), Anstruther Books / Palimpsest Press

Catégorie Littérature jeunesse - texte, langue française: Les avenues – Jean-François Sénéchal (Saint-Lambert, Québec), Leméac Éditeur

Catégorie Littérature jeunesse - texte, langue anglaise: Firefly – Philippa Dowding (Toronto, Ontario), DCB / Cormorant Books

Catégorie Littérature jeunesse – livres illustrés, langue française: À qui appartiennent les nuages? – Mario Brassard et Gérard DuBois (Notre-Dame-de-Lourdes, Lanaudière, Québec / Saint-Lambert, Québec), Les Éditions de la Pastèque

Catégorie Littérature jeunesse – livres illustrés, langue anglaise: On the Trapline – David A. Robertson et Julie Flett (Winnipeg, Manitoba / Vancouver, Colombie-Britannique), Tundra Books / Penguin Random House Canada

Catégorie Traduction (de l’anglais vers le français): Poèmes 1938-1984 – Traduit par Marie Frankland (Montréal, Québec), Éditions du Noroît; traduction de The Collected Poems d’Elizabeth Smart

Catégorie Traduction (du français vers l’anglais): This Radiant Life – Traduction de Erín Moure (Montréal, Québec), Book*hug Press; traduction de La vie radieuse de Chantal Neveu

