Recours collectif autorisé contre des religieux

La Cour supérieure du Québec a autorisé mardi un recours collectif contre les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, dont plusieurs représentants auraient multiplié les agressions sexuelles sur des centaines de personnes, pour la plupart autochtones.

• À lire aussi: Lisez les deux premiers chapitres du livre Le Diable de la Côte-Nord

«C’est le début d’un processus qui va permettre aux victimes d’être indemnisées», s’est réjoui Me Alain Arsenault, l’avocat qui pilote le recours collectif.

Ce dernier regroupe pour le moment au moins 203 présumées victimes, pour la plupart issues d’une douzaine de communautés autochtones entre autres des nations innue, atikamekw et annishinabe.

Me Arsenault s’attend toutefois à ce que le nombre d’inscriptions au recours puisse doubler, voire tripler.

Selon le recours, ces personnes auraient subi de 1940 au 31 décembre 2018 des agressions sexuelles de la part d’au moins 39 bénévoles, employés et membres des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, dont les pères Alexis Joveneau, Omer Provencher, Edmond Brouillard, Raynald Couture et Édouard Meilleur, selon Me Arsenault.

Nombreuses allégations

«Dans beaucoup de cas, c’est une série d’agressions qui ont duré 2-3 ans», indique Me Arsenault, en précisant que le moyenne d’âge des victimes au moment des actes allégués est de 13 ans.

Certains religieux font l’objet de nombreuses allégations. Par exemple, le père Omer Provencher aurait fait une trentaine de victimes et le père Alexis Joveneau en aurait fait pas moins de 69 autres, selon ce qu'avance Me Arsenault.

Me Arsenault souhaite que chaque victime présumée puisse recevoir jusqu’à 300 000$ en divers dommages, au terme des procédures judiciaires qui peuvent aller de l'avant grâce à la décision de mardi. L’avocat n’exclut toutefois pas qu’une entente hors cour puisse aboutir entre les parties.

Les avocats qui représentent les Oblats n'ont pas donné suite à notre demande d'entrevue. Sans admettre la véracité des allégations, ils n'ont pas contesté l'autorisation du recours.

Joveneau, «le diable»

En mars 2018, quelques jours avant le dépôt de cette action collective, le Journal publiait une série de reportages sur les sévices commis pendant 39 ans par le curé Alexis Joveneau dans les communautés d’Unamen Shipu et de Pakuashipi , en Basse-Côte-Nord. Les révélations y étaient si choquantes qu’elles ont poussé le chef des Oblats du Québec à s’excuser et à vouloir aider les victimes.

En octobre 2019, les éditions du Journal ont fait paraître un livre qui qualifiait dans son titre de «Diable de la Côte-Nord» le père Joveneau.

L’ouvrage avait entre autres démontré que ce dernier avait fait subir des agressions sexuelles répétées, des mariages forcés, des déportations, et un contrôle financier dans ces villages éloignés du Québec.

À voir aussi