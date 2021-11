Sherbrooke: la police cherche des victimes d’agressions sexuelles

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) cherche de potentielles victimes d’un chauffeur de taxi de 37 ans arrêté mardi à Gatineau pour agression sexuelle.

Ahmed ben-Salem a comparu le jour même à la Cour du Québec pour agression sexuelle, introduction par effraction et séquestration, des faits qu’il aurait commis le 11 juillet à Sherbrooke.

Selon les éléments d’enquête, le suspect a reconduit une cliente âgée d’une soixantaine d’années à son domicile, avant de l’agresser sexuellement à l’intérieur de la résidence.

Le SPS ne donne pas plus de détails pour ne pas nuire à l’enquête et dit travailler en étroite collaboration avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, n’excluant pas d’autres accusations.

Le trentenaire «pourrait avoir fait d’autres victimes en Estrie, dans la région de Montréal, Saint-Jean -sur richelieu, Chambly, à Québec et aussi dans la région de Gatineau», a indiqué le SPS par communiqué.

La police de Sherbrooke demande à d’éventuelles victimes de cet individu de se manifester en appelant au 819 821-5555.

