Violence à Saint-Michel: une génération de jeunes abandonnée

La société entière, y compris les gouvernements, est à blâmer dans la mort de Thomas Trudel, 16 ans, survenue dimanche dans le quartier de Saint-Michel.

Les coupures faites dans les écoles, dans les programmes sociaux et les infrastructures parascolaires, au cours des 10 dernières années ont nui à toute une génération, croit Paul Evra, directeur général du Centre Lasallien à Saint-Michel.

«Les jeunes ont été laissés à eux-mêmes, sans intervenant et sans activité parascolaire pendant trop longtemps», a ajouté M. Evra sur les ondes de LCN, mercredi soir.

«Quand je regarde des quartiers comme Saint-Michel ou Montréal-Nord où on dit depuis longtemps qu’il y a des problèmes structurels dans les organisations, et là on voit l’effet», a-t-il souligné.

«À court terme, on a besoin d’êtres humains et de modèles positifs pour que les jeunes puissent trouver autre chose que les médias sociaux, les gangs de rue et les armes», a-t-il dit.

«Je dirais comme M. Legault, je ne reconnais plus Montréal, mais ça date de plus longtemps que dimanche dernier», a réagi Paul Evra.

«Il est déjà minuit moins une. Si on ne fait pas ça immédiatement, ça va durer longtemps, et Montréal ne sera pas le Montréal qu’on a connu, le Montréal dans lequel je veux vivre et élever mes enfants.»

En outre, la frénésie des armes à feu s'explique entre autres par le manque de services pendant la pandémie, a avancé M. Evra.

«J’ai bien peur que pendant les 18 mois de la pandémie, tout ce qui est réseaux sociaux a pris de l’avance parce qu’il n’y a pas eu de fermeture par rapport à ça», a noté l’intervenant.

La hausse des crimes ne peut pas être attribuée à un seul facteur, croit M. Evra. «Aujourd’hui, il faut que la communauté se regarde et se demande si on a tous les outils pour changer les choses autant au niveau politique qu’au niveau institutionnel.»

«Il faut se pencher sur la raison pour laquelle aujourd’hui un jeune, c’est par des armes qu’il répond à des problématiques. Aucun jeune ne mérite de mourir et il n’y a aucun jeune qui nait criminel», a indiqué Paul Evra.

