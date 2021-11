6 nouveaux multimillionnaires à Québec

C’était Noël avant le temps jeudi pour six nouveaux millionnaires de Québec qui se partagent un gros lot de 50M$ remporté vendredi dernier au Lotto Max.

On devinait très clairement les immenses sourires derrière les masques de Réjean Bernier, Danielle Côté et son conjoint Denis Tremblay, Gilles Pelletier, Jean-Claude Turcotte et Jean Westley Lévesque lors de la prise de photo officielle dans le salon des gagnants de Loto-Québec.

Les nouveaux millionnaires se sont partagé la somme provenant d’une formule de groupe en cinq parts égales de 10M$. De quoi faire oublier la grisaille de novembre assez facilement.

«Ça va 7/7», s’esclaffait Jean-Claude Turcotte, faisant référence aux chiffres dans la combinaison du Lotto Max.

L’homme dit avoir réagi plutôt calmement quand il a réalisé qu’il gagnait. Quand sa femme est sortie de la douche, il lui a simplement lancé: «Salut la millionnaire!»

«Elle n’a pas compris sur le coup et ça a pris un petit bout de temps avant qu’elle ne me croie», confie le gagnant.

Gilles Pelletier, lui, a explosé de joie quand il a réalisé ce qui lui arrivait.

«J’étais au dépanneur pour valider mon billet et je demande au commis de me donner un billet de Banco en même temps. [...] J’ai mis mon billet dans la machine et quand j’ai vu 10M$, j’ai tiré un 20$ au petit gars en lui disant de garder le change. Il m’a crié: “Monsieur, c’est juste 5$!” Et je lui ai répondu: “garde-le, je suis millionnaire!”», racontait avec enthousiasme le sympathique gagnant. Mon ami m’attendait dans l’auto et je suis sorti en sautant et en criant: “Je l’ai! Je l’ai!”»

Profiter de la vie

Ce dernier n’a d’ailleurs pas chômé pour profiter de sa nouvelle vie. Depuis samedi, il a renouvelé sa flotte de véhicules de A à Z.

«J’ai commencé avec un [Nissan] Murano 2022, j’ai été chanceux, ils avaient la couleur que je voulais. Ensuite de ça, je me suis acheté un petit VR 37 pieds, 2022. Et le monsieur avait un Jeep à vendre aussi, 3000 kilomètres, j’ai dit: “Embarques ça dans le truck, je vais te le payer en même temps, pas de problème”», raconte en riant M. Pelletier.

Et comme si ce n’était pas suffisant, il avait déjà rendez-vous en sortant de la remise de chèque de jeudi pour l’achat d’un nouveau pick-up.

«C’est en venant ici que je l’ai vu. Un beau Dodge RAM, gris charcoal comme je voulais. [...] Je lui ai dit de me le garder que j’allais passer lui payer en sortant tantôt», raconte M. Pelletier.

De leur côté, Diane Côté et Denis Tremblay, un couple de retraités, ont l’intention de rénover leur maison, d’y ajouter un garage et d’attendre la fin de la pandémie pour aller découvrir le monde.

«On n’aime pas trop le soleil, mais on va aller en Europe», se promettent les heureux gagnants.

Le hasard fait bien les choses

Les billets ont été achetés en formule groupe dans un kiosque Loto-Québec des Galeries de la Capitale.

Et quand on dit que le hasard fait bien les choses, certains des gagnants ont bien failli passer à côté de leur chance.

«C’était la journée du tirage et on a magasiné plus qu’on pensait, j’avais peur qu’il n’y ait plus de billets. Quand j’ai demandé à la dame s’il restait des groupes, il en restait juste un. J’étais bien heureux, je l’ai pris, mais là je suis encore plus heureux», a raconté Jean-Claude Turcotte.

Denis Tremblay était quant à lui en train d’oublier son billet à la sortie du centre commercial.

«Quand on est entré, il y avait trop de monde, j’ai dit on va aller faire nos commissions et on va l’acheter après. C’est ma femme qui me l’a fait penser en sortant», explique-t-il.

50M$ pour l’inauguration

La remise du chèque de 50M$ s’est faite dans le salon des gagnants adjacent au tout nouveau Salon de Jeux de Loto-Québec, à Beauport. L’établissement sera inauguré officiellement le 29 novembre prochain, mais le centre de paiement aux gagnants, lui, a ouvert ses portes cette semaine.

«Nous ne pouvions espérer un meilleur scénario pour inaugurer les nouveaux locaux», a souligné Isabelle Jean, vice-présidente exécutive de Loto-Québec. «Nous venons tout juste de nous y installer et nous accueillons déjà six nouveaux multimillionnaires.»

Ce gros-lot de 50M$ est le plus important dans la région de Québec depuis la cagnotte de 70M$ remporté par Grégory Mathieu et sa famille en février 2020. Au total, Loto-Québec précise que 18 lots de 50M$ ou plus ont été remportés au Québec depuis la création du Lotto Max en 2009.

Ce qu’ils ont dit :

«On était à la retraite, mais là, on grossit les projets de retraite et on va en avoir pour plus longtemps. Et c’était nous qui faisions les rénovations, là on va peut-être se permettre d’engager quelqu’un pour les faire.» – Danielle Côté et Denis Tremblay

«Je vais gâter ma famille ça c’est sur. Mais un petit chalet en Estrie, j’aimerais ça aussi. Avec un condo à Québec pour avoir un pied à terre ici. Puis, peut-être changer de voiture aussi.» – Réjean Bernier

«Ça ne me changera pas moi, parce que je suis un peu fou, mais ça va changer ma vie. J’aime ça, je me lève en riant et je me couche en riant, j’aime ça amuser le monde et ça va continuer. C’est un gros rêve qui se réalise.» – Gilles Pelletier

«Je vais surtout regarder mes proches en profiter parce qu’à l’âge que j’ai, je n’aurai pas le temps de dépenser tout ça. Mais cette année, je vais économiser mes bottes et je vais aller me chauffer les orteils ailleurs.» – Jean-Claude Turcotte

«C’était un choc. Je n’arrive toujours pas à y croire. [...] Quand j’ai vérifié mon billet, j’ai vu le chiffre 1 et plusieurs zéros, mais au départ je pensais que c’était 100 000$.» – Jean Westley Lévesque

