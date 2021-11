81 % des Québécois croient que le pire de la pandémie est passé

Selon les dernières données de l’Institut national de la santé publique, 81 % des Québécois croient que le pire de la crise est passé.

Cela fait donc en sorte que l’adhésion aux mesures sanitaires est de moins en moins importante dans la population.

Un creux a d’ailleurs été atteint au mois de novembre alors que seulement 31 % ont affirmé suivre «toujours» les mesures sanitaires recommandées.

Le plus haut taux avait été atteint en février 2021 alors que le taux était de 51 %.

Toujours selon les données de l’INSPQ, 19 % des répondants croient que la reprise des activités prépandémiques se fera d’ici la fin de l’année 2021, alors que 59 % croient qu’elle se fera au cours de l’année 2022.

Pour l’anthropologue et chercheuse Ève Dubé, il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer l’adhésion aux mesures sanitaires.

«D’abord, la perception des risques. Plus on considère que les risques de la maladie sont imminents, plus on va être motivé à les suivre», explique-t-elle.

Elle affirme aussi qu’il y a des différences selon les mesures. Par exemple, l’interdiction sur les rassemblements privés est une des mesures qui est le moins suivie.

