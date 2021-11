VANNELLI, Saverio "Vic"



À Longueuil, le 15 novembre 2021, est décédé M. Saverio Vannelli, propriétaire du Salon Roxy.Il laisse dans le deuil sa conjointe Danila Vendetti, ses 5 enfants, leurs conjoints et ses 5 petites-filles, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 20 novembre 2021 de 17h à 21h et le dimanche 21 novembre 2021 de 10h à 15h.